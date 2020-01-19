Игорь Руденя встретил праздник Крещения Господня вместе с прихожанами Нило-Столобенской пустыни

19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Губернатор Тверской области Игорь Руденя с детьми присутствовал на торжествах в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском городском округе. Праздничное богослужение возглавил архимандрит Аркадий, наместник монастыря.

По окончании всенощного бдения и божественной литургии состоялся чин великого освящения воды.

Традиционно в разных муниципалитетах Тверской области проводятся мероприятия в праздник Крещения Господня. Ежегодно в крещенских купаниях принимают участие более 10 тысяч жителей региона.

В этом году на территории Верхневолжья доступно более 40 организованных мест для крещенских купаний. В Твери купель оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала.

Безопасность людей обеспечивают сотрудники МЧС, правоохранительных органов, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества. Непосредственно в крещенскую ночь и днём 19 января на местах будут постоянно дежурить наряды полиции, спасатели и медики.

Пресс-служба Правительства Тверской области