В Твери стартовал чемпионат и первенство ЦФО по боксу среди женщин и девушек

18-22 января в СК «Олимп» в Конаково Тверской области проходит чемпионат и первенство ЦФО по боксу среду девушек и женщин. В состязаниях принимают участие сборные команды из 17 регионов Центрального федерального округа.

В Тверской области развитию спорта уделяется большое внимание. В регионе принята Стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года.

«Ключевая задача - развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На реализацию Стратегии заложено свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета.

Одно из основных направлений документа – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

В настоящее время доля жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 35,4% от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился более чем на 13%. К 2024 году планируется повысить эту цифру до 42,45%. Акцент сделан на вовлечении в спорт разных возрастных групп – от 3 до 60 лет и старше.

Пресс-служба Правительства Тверской области