«Чеховский вечер» в честь юбилея знаменитого писателя пройдёт в Тверском императорском дворце

18 января Тверской императорский дворец приглашает жителей и гостей Твери на «чеховский» вечер в Восточной башне. Программа приурочена к 160-летию А.П. Чехова, которое отмечается в январе 2020 года. Начало — в 16:00.

«Обеспечение возможностей для культурного досуга и творческой самореализации людей – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни. Развитие отрасли культуры дает нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Культурное событие в императорском дворце посвящено Лидии Стахиевне Мизиновой, тверскому следу в ее судьбе. Гостей ждет экскурсия в залы галереи и премьера моноспектакля А. Зинатулина.

Подробная информация по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

В областной библиотеке им. Горького до 2 февраля также работает книжно-иллюстративная выставка «Чехов – несравненный художник… Художник жизни». На выставке представлены книги, изданные в последнее десятилетие: монографии, воспоминания, письма, художественные альбомы, а также публикации статей, аудио- и видеоматериал.

Дополняет выставку информационный буклет с интересными заметками из жизни и творчества А.П. Чехова и кратким указателем книг о писателе из фонда библиотеки.

Пресс-служба Правительства Тверской области