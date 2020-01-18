В Тверской области обеспечивать безопасность во время крещенских купаний будут более 900 сотрудников МЧС и правоохранителей

В ночь с 18 на 19 января в муниципалитетах Тверской области будет доступно более 40 организованных мест для крещенских купаний. В Твери купель оборудована на реке Волга на набережной Афанасия Никитина напротив здания политехнического университета.

Обеспечению безопасности во время крещенских купаний было посвящено селекторное совещание, которое провел Губернатор Игорь Руденя 14 января.

«Мероприятия в праздник Крещения Господня традиционно проводятся в Тверской области, ежегодно в купаниях принимают участие более 10 тысяч жителей региона. Важно обеспечить все меры безопасности в оборудованных местах», – сказал Игорь Руденя.

В ночь с 18 на 19 января обеспечивать безопасность граждан будут сотрудники тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона, а также сотрудники УМВД России. Отделения пожарно-спасательных частей, инспекторы ГИМС МЧС России, группы аварийно-спасательной службы региона оборудованы всем необходимым спасательным снаряжением.

Общая группировка сил и средств для обеспечения безопасности на территории региона во время крещенских купаний составляет более 900 человек. Кроме того, сформированы бригады скорой медицинской помощи.

Муниципалитетам даны рекомендации по обустройству мест для купаний: с деревянными настилами, перилами, тёплыми раздевалками, местами для обогрева.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области