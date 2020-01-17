Продвижение проекта Фонда развития моногородов и ВЭБ.РФ «Прошагай город» в Тверской области поддержит малый бизнес

Тверская область участвует в проекте «Прошагай город», который реализует Фонд развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и Яндекс. Инициатива нацелена на развитие туризма и малого бизнеса.

Регион принял эстафету участия в проекте на Международном форуме добровольцев, который прошёл в Сочи 2-5 декабря 2019 года. На первом этапе проект «Прошагай город» будет реализован в столице Верхневолжья.

В январе участники проекта - жители Твери пройдут по трём туристическим маршрутам и нанесут на онлайн-карты Google и Яндекс самые интересные объекты и достопримечательности. Итоговой точкой всех маршрутов станет Тверской императорский дворец.

Также на картах будут отмечены гостиницы, кафе, магазины, сувенирные лавки. Те объекты, которые были указаны ранее, будут дополнены новыми фото и отзывами. Появление новых точек на онлайн-картах позволит туристам узнать больше об интересных достопримечательностях города и местах отдыха при планировании поездки, а размещение информации о субъектах малого и среднего бизнеса - увеличить число посетителей.

В мае прошлого года, в рамках рабочей поездки представителей группы ВЭБ в Тверскую область, проект был реализован в Удомельском городском округе. На Google-карты нанесены 14 новых туристических объектов, ещё 17 дополнены фото и отзывами.

Проект «Прошагай город» стартовал в России в начале 2019 года. За прошедшее время к акции присоединились свыше 10 тысяч человек, это более 160 монотерриторий, а также 11 крупных городов.

Тверская область активно работает с МОНОГОРОДА.РФ. В 2018 году с Фондом заключено генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию монотерриторий Верхневолжья.

Соглашением предусмотрено взаимодействие в создании новых рабочих мест, привлечении бизнеса на территории моногородов для реализации своих инвестпроектов, в том числе при поддержке Фонда.

В настоящее время в регионе насчитывается 7 таких территорий. Это поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля.

Пресс-служба Правительства Тверской области