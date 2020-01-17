Игорь Руденя вошел в «тройку» лидеров медиарейтинга губернаторов ЦФО по итогам 2019 года

Игорь Руденя занял 3-е место в итоговом медиарейтинге глав субъектов Центрального федерального округа за 2019 год, а также улучшил на 1 пункт позиции в медиарейтинге губернаторов всей России, поднявшись на 11-е место. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В исследовании отмечается несколько наиболее заметных информационных поводов с упоминанием Игоря Рудени. В их числе обсуждение повестки Национального туристского форума «Реки России» на рабочей встрече президента России Владимира Путина и губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Также много упоминаний тверского губернатора в СМИ зафиксировано в связи с запуском движения по трассе М-11 «Нева». Так, накануне открытия автомагистрали губернатор Игорь Руденя принял участие в осмотре ее участка, проходящего по территории Тверской области. Глава региона принял участие в церемонии открытия трассы М-11, а также выступил с предложениями по развитию дорожной инфраструктуры трассы в Тверской области на совещании, которое провел президент Владимир Путин. Одно из них касается строительства третьего участка трассы М-11 - северного обхода города Твери.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» - 36 млрд рублей. Там же со стороны северного обхода будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», - сказал Игорь Руденя.

Второе предложение главы тверского региона – формирование развязки в районе Вышнего Волочка и создание региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.

Заметным событием года стал визит делегации Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей с бизнес-миссией Германию. Глава региона и руководство немецкой компании Lichtgitter GmbH обсудили в Берлине реализацию инвестиционного проекта в рамках презентации инвестиционного потенциала Верхневолжья. Также тверская делегация заключила ряд соглашений по развитию проектов в сфере медицинской промышленности, производства металлических конструкций, созданию в области литейного производства.

Помимо этого, Игорь Руденя принял участие в Форуме муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье-2019 – территория развития», который прошёл в Твери, отмечает «Медиалогия».

Эксперты компании также обратили внимание на пресс-конференцию губернатора Игоря Рудени по итогам 2019 года, которая состоялась в декабре. Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Руденя рассказал о нацпроектах, развитии транспортной инфраструктуры, газификации, инвестициях, тарифах, цифровом вещании, туризме и многом другом.

Также большой резонанс в СМИ вызвали публикации о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, разработанных по инициативе губернатора Игоря Рудени. С января 2019 года многодетные семьи Верхневолжья освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Весной прошлого года было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита. В октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым. С 2020 года в Верхневолжье действуют новые формы поддержки семей с детьми. Это предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет также предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. Кроме того, в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 53 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.