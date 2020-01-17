Проезд в новой модели пассажирских перевозок можно будет оплачивать транспортной картой «Волга»

Для оплаты проезда в новой модели пассажирских перевозок, которая начнет действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля этого года, вводится новая транспортная карта «Волга». Стоимость одной поездки по карте составит 25 рублей. Кроме того, на нее можно будет записать абонемент, который снизит стоимость проезда. Например, при покупке абонемента на 60 поездок стоимость одной поездки составит 21 рубль.

Задача предусмотреть в новой модели пассажирских перевозок востребованные жителями маршруты и удобные способы оплаты проезда поставлена Губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли все пожелания жителей», - неоднократно подчеркивал Игорь Руденя.

Для льготных категорий граждан будет действовать социальная карта, которая с марта этого года заменит привычный единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Льготный проезд можно будет также оформить на бесконтактную банковскую карту, выпущенную на основе национальной платежной системы «Мир». Стоимость останется прежней – 302 рубля в месяц. Льготный проезд будет действовать на всех маршрутах новой системы пассажирских перевозок как в Твери, так и в Калининском районе.

Кроме того, проезд в новой модели пассажирских перевозок можно будет оплатить наличными (стоимость составит 29 рублей) и любой банковской картой (стоимость составит 25 рублей).

Напомним, что в декабре в рамках новой транспортной модели Тверской области были проведены аукционы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров. С февраля на линию выйдут современные низкопольные автобусы, оснащённые по последнему слову техники, оформленные в едином стиле.

Транспортная компания ООО «Верхневолжское АТП» продолжает набор водителей общественного транспорта для работы на автобусных маршрутах Твери и Калининского района. Трудоустроиться могут водители категории D, которые получат полный социальный пакет и трудоустройство по ГК РФ. Иногородним жителям будет предоставлено жилье. Заработная плата составит от 45 тыс. рублей.

Автобусный парк располагается по адресу город Тверь, улица Шишкова, 92. Чтобы предложить свою кандидатуру, соискателям необходимо позвонить по телефонам: +79301806885 или +79301531744.

Всего в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок будет функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. Они опубликованы на сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/album-135894105_269032314. Контроль за графиком движения автобусов и качеством перевозок будет вести государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области