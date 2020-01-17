Главой Торжка избран Юрий Гурин

17 января на заседании Торжокской городской Думы подавляющим числом голосов избран новый глава Торжка. Им стал Юрий Гурин, до этого занимавший пост заместителя главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения.

Юрию Гурину 46 лет. Имеет высшее военное образование. Член партии «Единая Россия». Его профессиональная деятельность связана со сферами строительства, жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства, ремонта и содержания дорог. По мнению депутатов, голосовавших за кандидатуру Юрия Гурина, работа по этим направлениям является приоритетной для Торжка, поэтому большой опыт избранного главы будет очень востребован.

«Важно сосредоточить усилия на инфраструктурных проектах в социальной сфере, ЖКХ, дорожном строительстве и туризме», – считает Юрий Гурин.

В числе ключевых задач глава Торжка назвал создание в городе единого теплоснабжающего контура за счет строительства нескольких котельных, что позволит повысить качество коммунальных услуг. Также Торжок готовится к реализации крупного проекта по реновации исторической части города на средства Нового банка развития БРИКС. По мнению Юрия Гурина, важно, чтобы эти работы проводились с учетом мнения экспертов и городской общественности.

Церемония вступления Юрия Гурина в должность главы Торжка состоится на следующей неделе.