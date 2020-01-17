Прокуратурой Конаковского района проведена проверка при организации регулярных перевозок пассажиров, администрацией Конаковского района.

Проведенной проверкой установлено, что согласно реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах двух и более поселений по территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район», утвержденному постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 04.04.2017 № 100, пригородные маршруты, обслуживаемые ОАО «Конаковское АТП» до ноября 2018 года относились к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам.

Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 07.11.2018 № 873 «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 04.04.2017 № 100», внесены изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах двух и более поселений на территории Муниципального образования. Маршруты изменили вид регулярных перевозок (вид сообщения) и получили статус «регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам (пригородный)».

Таким образом, изменение администрацией Конаковского района, статуса регулярных перевозок по регулируемым тарифам на нерегулируемые в границах Муниципального образования «Конаковский район», привело к необоснованному росту цен на проезд в общественном транспорте.

По выявленным нарушениям, 09.08.2019 Конаковской межрайонной прокуратурой в Конаковский городской суд Тверской области направлено исковое заявление.

24.12.2019 требования Конаковского межрайонного прокурора удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле Конаковской межрайонной прокуратуры.

Конаковский межрайонный прокурор

советник юстиции Н.В. Фоменков