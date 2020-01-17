Игорь Руденя представил нового Министра сельского хозяйства Тверской области

17 января Губернатор Игорь Руденя представил сотрудникам Министерства сельского хозяйства Тверской области нового главу ведомства Константина Каравайного. Глава региона подчеркнул, что развитие сельского хозяйства является для региона приоритетом, и обозначил ключевые задачи в сфере АПК на ближайший период.

«Рассчитываем на эффективную работу Министерства сельского хозяйства Тверской области по решению задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Наши задачи – активное содействие и создание условий для развития всех направлений АПК, поддержка сельхозпроизводителей, чтобы они уверенно чувствовали себя в регионе. Один из первоочередных вопросов – кадровое обеспечение отрасли», — сказал Игорь Руденя.

Актуальная в связи с этим задача – комплексное развитие сельских территорий, повышение качества жизни на селе, создание современной инфраструктуры. По мнению Губернатора, это позволит привлечь в АПК молодых квалифицированных специалистов.

Игорь Руденя акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе через крупные торговые сети.

Также Губернатор поставил задачу по выработке новых подходов по вводу в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Константин Каравайный имеет большой опыт управленческой работы в органах власти федерального уровня, с 2010-го года занимал руководящие должности в АО «Росагролизинг».