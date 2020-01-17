Жителей Тверской области приглашают в онлайн режиме пообщаться с участниками обороны Ленинграда

27 января Фонд «Мост поколений» к проведет всероссийскую веб-трансляцию с жительницами блокадного Ленинграда, посвященную 76-ой годовщине снятия блокады города. Цель акции – предоставить молодым россиянам возможность в режиме онлайн пообщаться с участниками героической обороны города.

Участниками трансляции станут жительницы блокадного Ленинграда – Серафима Ивановна Королёва и Кира Ивановна Любомирова. Они также являются героинями документального фильма «Самое главное в жизни» (режиссер Игорь Холодков, сценарий Наталия Спиридонова). Картина будет показана перед началом общения с ветеранами.

Веб-трансляция начнется в 14:45. Присоединиться к ней можно по ссылке fundgenerationbridge.org/live. Задать вопрос ветеранам можно в ходе онлайна в комментариях на YouTube или отправить сообщение модератору трансляции SMS/WhatsApp/Viber/Telegram по номеру +79219930166.

Вопросы можно выслать заранее на почту intervalforwar@gmail.com с пометкой «Вопрос к трансляции». Наиболее интересные будут озвучены модератором.

Подробная информация по телефону +7 (812) 99-301-66, на сайте http://fundgenerationbridge.org и социальных сетях: vk.com/intervalforwar, facebook.com/intervalforwar.

В Тверской области одним из знаковых событий в преддверии Года памяти и славы стала премьера военной драмы «Ржев».

«Уверен, этот фильм должен посмотреть каждый житель Тверской области и тот, кто бывает на нашей земле, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Этот фильм – очень хороший пример для молодежи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну».

Военная драма «Ржев», основанная на реальных событиях 1942 года, вышла в прокат в декабре 2019 года. Первыми 27 ноября киноленту посмотрели ветераны Великой Отечественной войны и жители города Ржева, героически противостоявшего врагу в военные годы. 30 ноября второй премьерный показ фильма прошёл в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве.

Сценарий картины написан по повести «Искупить кровью», созданной писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым.