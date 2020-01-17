Сергей Голубев: «Сбережению и приумножению народа России будут способствовать предложенные президентом новые меры»

Секретарь Тверского регионального отделения Партии «Единая Россия», Сергей Голубев прокомментировал ключевые положения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

«В Послании Президента прозвучали ожидаемые моменты, связанные с необходимостью продолжения курса на реализацию новой демографической политики. Сбережению и приумножению народа России должны, безусловно, способствовать новые озвученные президентом меры, которые направлены на поддержку многодетности, семей с детьми. Мы видим, что федеральный центр, президент Путин этого курса неизменно придерживаются, и его результаты уже позволили России в сфере демографии выйти на показатели, разительно отличающиеся от 90-х годов», – отметил Сергей Голубев.

По его словам, по-особому прозвучали заявленные Президентом инициативы в экономической и социальной политике, реализация которых уже отражена в тверском областном законодательстве.

«К таковым можно отнести наши законы об инвестиционном налоговом вычете, обеспечении горячим питанием учащихся 1-4-х классов. Отрадно, что теперь эти темы получат дальнейшее развитие и на федеральном уровне. Партия «Единая Россия» и региональное отделение считает эти меры не просто нужными, но и необходимыми для успешного развития страны», – считает Сергей Голубев.

Эксперт отметил, что по большинству направлений Послание содержит задачи, непосредственно связанные с приведением регионального законодательства в соответствие с инициативами Президента. Эта работа, по словам Сергея Голубева, начнется в ближайшее время в рамках деятельности рабочей группы по реализации Послания Президента, которая будет создана в областном парламенте.

15 января Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области, член Генерального совета партии «Единая Россия» Игорь Руденя.

«Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание.

Также Игорь Руденя обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым в тверском регионе будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным.