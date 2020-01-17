По итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Тверской области составили ТОП-5 дорожных объектов

В Тверской области составлен ТОП-5 дорожных объектов, отремонтированных в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Критериями отбора стали протяженность отремонтированного участка, применение современных технологий и другие.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – один из 12 проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области по национальному проекту в течение шести лет отремонтируют 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улично-дорожной сети Твери.

«В рамках национального проекта в ближайшие годы мы планируем привести в нормативное состояние ключевые региональные дороги. Это социально значимые направления, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов», – отметил Губернатор Игорь Руденя при обсуждении планов ремонта дорог Верхневолжья на одном из заседаний Правительства региона.

По итогам первого года реализации национального проекта в нормативное состояние приведено 140 км региональных автодорог и улиц Твери.

Самым протяженным объектом стала автодорога Осташков – Селижарово – Ржев. В 2019 году отремонтировано два участка этой дороги общей протяженностью 30,15 км в Осташковском городском округе и Селижаровском районе. В этом году работы продолжатся, и в эксплуатацию будет введено еще 28,4 км.

Самой «туристической» признана автодорога Торжок – Осташков. Это ключевой туристический маршрут в Осташковский городской округ, к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку Волги.

Самый современный объект – автодорога Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна. В 2019 году отремонтировано 25 км в Рамешковском районе по технологии регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие отфрезеровали, после чего устроили три слоя нового: регенерируемый из асфальтогранулобетонной смеси, выравнивающий и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Улицу Горького в Твери можно назвать самым крупным объектом ремонта, который проходил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Твери. Общая протяженность одной из центральных магистралей Заволжского района составляет 2407 метров. Масштабная работа была произведена на участке от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта – по всей длине улицы. После ремонта, выполненного с применением современного щебеночно-мастичного асфальтобетона, на улице Горького организовано по три полосы движения в обе стороны.

Самый исторический объект ремонта – это улица Андрея Дементьева в Твери. До революции она носила название Скорбященская, с 1919 года – Володарского. Спустя 99 лет – в ноябре 2018 года – эта улица в центральной части города стала носить имя известного поэта, уроженца Тверской земли Андрея Дементьева.

Пресс-служба Правительства Тверской области