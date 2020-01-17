Финал областного фестиваля «Шлягер. Песни Победы» объединит более 20 солистов и коллективов Верхневолжья

19 января в Твери пройдет финал областного фестиваля исполнителей популярной музыки «Шлягер. Песни Победы». В нем примут участие более 20 солистов и коллективов Тверской области.

«Сохранение памяти о войне – важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Областной фестиваль объединил исполнителей из Твери, Вышневолоцкого, Нелидовского, Осташковского, Кашинского, Удомельского городских округов, Андреапольского муниципального округа, Сандовского, Бежецкого, Кувшиновского, Торопецкого, Максатихинского, Краснохолмского, Кимрского, Лихославльского районов.

На гала-концерт приглашаются все желающие – жители и гости Твери. Финал состоится в ДК «Химволокно» в 12:00. Вход – свободный.

2020-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. 10 января на площадке новой школы в «Брусилово» Твери дан старт Году памяти и славы в Верхневолжье. В мероприятии приняли участие Министр просвещения РФ Ольга Васильева, Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почетным гостем стал участник Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич.

Торжества в честь 75-летия Победы охватят все муниципальные образования Верхневолжья. Кроме того, запланирована прямая трансляция ключевых мероприятий: Парада Победы в Москве и основных торжеств в городах воинской славы Твери и Ржеве. Традиционно в Твери, Ржеве и других муниципалитетах пройдёт шествие «Бессмертного полка». Регион присоединится к федеральным и международным проектам «Георгиевская ленточка», «Улицы Героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам».

Одним из ключевых событий празднования в 2020 году Великой Победы станет открытие в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.

С 2019 года вблизи будущего мемориала Советскому солдату работает постоянный лагерь международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В 2019-м экспедиция прошла с 8 по 22 июня. За две недели поисковиками подняты останки 269 красноармейцев, найдено 18 медальонов.

Пресс-служба Правительства Тверской области