ИВАНУ ТИХОНОВИЧУ – 90!

3 января свой юбилей отметил Иван Тихонович Сычев, Почетный гражданин Конаковского района, ветеран энергетики, человек, который внес огромный вклад в строительство Конаковской ГРЭС и нового города.

В разные годы, занимая посты председателя горисполкома и директора ГРЭС, он всегда стремился работать с полной отдачей, ставя перед собой и своими подчиненными максимально возможные рубежи. Жилые кварталы Конакова, школы, детские сады, конаковский бассейн, Дворец культуры «Современник» и многое другое – во все вложены его энергия, творческий подход, умение мобилизовать коллег и товарищей на достижение, казалось бы, невозможного.

Конаковская ГРЭС под руководством Ивана Тихоновича отличалась высокой стабильностью и экономичностью работы энергоблоков, в коллективе всегда царили взаимопонимание и единодушие.

Сам он неизменно оставался доступным, доброжелательным и открытым человеком, заражая всех своей активной жизненной позицией.

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Дорогой Иван Тихонович! От всех жителей Конаковского района примите самые искренние поздравления по случаю своего юбилея! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, радости общения с близкими и друзьями. Вы прожили интересную трудовую славную жизнь, без остатка отдавая себя служению Родине. Спасибо вам за ваш труд. Сегодня ваша активная жизненная позиция является примером для подражания. Ваше творчество трогает душу и сердца любителей живописи, а книги-воспоминания о строительстве, становлении и развитии Конаковской ГРЭС навсегда останутся в истории города Конаково и Конаковского района.

С уважением

глава Конаковского района

О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского

местного отделения партии

«Единая Россия» Д.Е.Щурин.