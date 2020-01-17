С ЮБИЛЕЕМ, ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ!

Сегодня исполняется 70 лет Владимиру Борисовичу БАРЫШНИКОВУ, генеральному директору ЗАО «Конаковоагропромэнерго», председателю общественного совета Конаковского района.

Уроженец поселка Фирово Калининской области, он в 1973 году окончил МЭИ и получил специальность инженера-электрика. Общий трудовой стаж в энергетике составляет более 45 лет. Начинал мастером в Березниковском МУ треста «Уралэлектромонтаж», в 1982 году стал заместителем главного механика на Конаковском заводе стальных конструкций. С 1983 года и по настоящее время – директор закрытого акционерного общества «Конаковоагропромэнерго». Имеет различные награды за большой вклад в развитие энергетики и электрификации, значительный вклад в бесперебойное обеспечение электроэнергией города и района. Являлся депутатом первого и второго созывов Совета депутатов г. Конаково.

Уважаемый Владимир Борисович!

От всей души поздравляем вас с юбилеем! Ваш вклад в экономику и общественную жизнь конаковской земли сложно переоценить. На протяжении многих лет вы были и остаетесь ответственным руководителем, настоящим патриотом города и района, прекрасным организатором и чутким, отзывчивым человеком, давним и добрым другом «Зари».

Спасибо вам за это!