ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В январе прошлого года Конаковский завод стальных конструкций отметил свой полувековой юбилей. Это стало значимым событием в жизни города и района, и оно было отмечено торжественными мероприятиями, различными публикациями, в том числе – выпуском юбилейной книги о предприятии, написанной от имени его руководителя. Год нынешний ознаменован еще одной круглой датой: ровно 20 лет назад, в январе 2000 года, у руля ЗСК встал Александр Павлович ШИНКАРЕНКО. Два десятилетия завод под его руководством продуктивно работает, и о том, каковы были эти два десятилетия, наша газета рассказывает на 9-й странице в материале, который был опубликован в федеральном издании «Аргументы и факты».