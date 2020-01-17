Анонс выходного дня... и не только

17 января (пятница)

- «Конаковский осетровый завод», вечер-портрет, посвящённый 90-летию Конаковского района. Конаковская МЦБ, начало в 14.00

- Образовательная викторина «В сказочном лесу братьев Гримм». Конаковская МЦБ, начало в 16.00

18 января (суббота)

- Соревнования по плаванию «День спиниста». ДС «Дельфин», начало в 10.00.

- Концерт образцового хора «Глория» «Крещенские узоры». ГДК им. Воровского, начало в 13.00.

- Первенство Тверской области по хоккею с шайбой. ХК «Русские медведи» - ХК «Энергетик». МБУ «Конаковский лёд». Начало в 13.30.

19 января (воскресенье)

- Первенство ЦФО по боксу среди девушек. СК «Олимп», открытие соревнований в 12.00. Вход свободный.

- 12-й районный фестиваль-конкурс «Зажги свою звезду». ДШИ с.Селихово, начало в 17.00.

- Встреча в киноклубе «Посмеёмся вместе с Чеховым». Конаковская МЦБ, начало в 17.00.

20 января (понедельник)

- Первенство ЦФО по боксу среди девушек. СК «Олимп», предварительные бои с 12.00.

21 января (вторник)

- 21 - 22 января - первенство ЦФО по боксу среди девушек. СК «Олимп», полуфинальные и финальные бои с 11.00.