13 января – День российской печати

Уважаемые работники

и ветераны средств

массовой информации,

издательств

и полиграфических

предприятий

Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати! 13 января 1703 года вышла в свет первая русская газета «Ведомости», изданная по указу Петра I. С этого события ведет историю российская журналистика. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем легендарных журналистов, ставших воплощением высокого профессионализма, мужества, любви к Родине и верности долгу. Их рассказы о героизме на передовой и в тылу укрепляли сплоченность, духовные силы и веру нашего народа в победу над врагом. Сегодня средства массовой информации способствуют объединению граждан России для эффективного решения масштабных общенациональных задач, играют важную роль в укреплении мира и согласия в обществе, сохранении исторической памяти и традиций нашего народа. Желаю вам вдохновения, реализации творческих планов и успехов в ответственном труде!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники

средств массовой

информации Конаковского

района, ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с Днём российской печати! Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство, задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение. Ваша профессия – одна из самых интересных и увлекательных. Вы принимаете участие во всех событиях и мероприятиях, первыми доносите информацию до своих читателей, пропагандируете опыт лучших предприятий, рассказываете о достопримечательностях Конаковского района, его истории, природе, выдающихся земляках. Ваша работа вносит большой вклад в повышение престижа города и района. Благодарим за ваше неравнодушие, активную жизненную позицию, индивидуальный взгляд на происходящее, стремление открыто и честно выражать свою точку зрения, за ваше профессиональное мастерство и виртуозное владение словом! В день профессионального праздника желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Новых творческих находок, удачных публикаций, а вашим изданиям – дальнейшего развития!

С уважением депутат ЗС

Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района

О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.Козырев.