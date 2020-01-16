Игорь Руденя определил задачи по реализации в Тверской области Послания Президента России Владимира Путина

16 января Губернатор Игорь Руденя провел совещание с руководителями Министерств и ведомств Тверской области, на котором поставлены задачи по итогам обращения Президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию РФ. На совещании также присутствовали руководители территориальных подразделений федеральных структур.

«В Послании Президента ключевое внимание уделено демографической и семейной политике. Главой государства предложены беспрецедентные по масштабам меры поддержки семей, в первую очередь молодых и многодетных, – сказал Игорь Руденя. – Необходимо оперативно подготовить распоряжение Правительства о первом пакете мер по реализации Послания Президента и улучшению демографической ситуации в регионе. Кроме того, нужно разработать перечень предложений по итогам Послания в целом».

Губернатор отметил необходимость сформировать в регионе пакет решений о реновации и строительстве новых учреждений образования, об усилении воспитательной работы с детьми и молодежью. Другие значимые для Тверской области направления – развитие высшего образования, формирование системы поддержки инвестиционных проектов, малого и среднего бизнеса.

Ключевая для жителей Верхневолжья тема – модернизация здравоохранения. Совместно с главами муниципалитетов Игорь Руденя поручил продумать географию открытия ФАПов, ремонта больниц, создания межрайонных медицинских центров, определить перечень оборудования и планы ремонтов учреждений.

Игорь Руденя особо подчеркнул роль муниципальной власти в этом и других направлениях работы, значимость постоянного контакта местных глав с региональным Правительством.

Пресс-служба Правительства Тверской области