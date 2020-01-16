Жителей Верхневолжья приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Мой папа и я за безопасные дороги»

До 15 февраля открыт приём заявок на участие в IIIВсероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Мой папа и я за безопасные дороги». Организатор - благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

К участию приглашаются дети от 3 до 14 лет.Заявки и творческие работы (подписанные и отсканированные) принимаются в электронном виде на адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru.

Дополнительная информация — по телефону: +7-903-947-66-81(WhatsApp; Viber; Telegram).

Обеспечению безопасности на дорогах в Тверской области уделяется повышенное внимание. Мероприятия по повышению безопасности проводятся в рамках региональной программы ремонта дорог и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В рамках национального проекта в ближайшие 3 года планируется привести в нормативное состояние ключевые региональные дороги. Это дороги по социально значимым направлениям, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов», — обозначил Игорь Руденя на одном из совещаний по данной теме.

В 2020 году в Тверской области в 1,5 раза вырастет протяжённость региональных дорог, включённых в национальный проект. Запланирован ремонт 153 км дорог по сравнению со 104 км в 2019-м.

Национальный проект позволит обеспечить развитие так называемых «транспортных коридоров» Верхневолжья по ряду направлений. Будет обеспечена связь между федеральными трассами М-9, М-10 и М-11, связь между магистралями М-9, М-10, М-11 и северо-западом Тверской области, рекреационной зоной озера Селигер. Также транспортные коридоры соединят северо-восток Тверской области, рекреационную зону Рыбинского водохранилища с федеральными автодорогами М-10 и М-11.

В следующем году будут отремонтированы дороги «Красномайский - Фирово», участки дорог «Осташков – Селижарово – Ржев», «Тверь – Рождествено – 1 мая – Ильинское», «Торжок – Осташков», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» (до г. Красный Холм). Также в план на 2020 год включена дорога «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино и другие объекты.

Общий объём дорожного фонда Верхневолжья в 2020 году составит 10,9 млрд рублей. Из них 7,9 млрд рублей предназначено на проведение работ на 480 км дорог региональной сети. 1,9 млрд рублей — финансирование по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Пресс-служба Правительства Тверской области