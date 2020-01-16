В Тверской области шведская компания «DeLaval» оценила потенциал сельскохозяйственных производств региона

Делегация шведской компании «DeLaval» посетила в Тверской области производственные площадки ПО «Дмитрогорское», входящего в ГК «Агропромкомплектация». В частности, представители компании побывали на молочном комплексе КРС «Ручьевское молоко» в Конаковском районе.

«Агропромышленный комплекс должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Мы видим, что потенциал сельскохозяйственного производства в нашем регионе по достоинству оценили инвесторы».

По итогам визита президент компании «DeLaval International AB» Йоаким Розенгрен отметил высокую организацию производства на КРС «Ручьевское молоко». Как сообщил генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков, достигнуты договоренности о возможном сотрудничестве с иностранной компанией в создании новых производств в сфере молочного животноводства.

Компания «DeLaval» – крупнейший в мире производитель оборудования для автоматизированного доения, кормораздачи и других технологических процессов молочных комплексов. ГК «Агропромкомплектация» сотрудничает с компанией около 20 лет. В настоящее время все оборудование, в том числе доильные залы на молочных комплексах в Тверской области оснащены техникой от «DeLaval».

ГК «Агропромкомплектация» – один их ключевых инвесторов Тверской области, реализующих проекты в АПК. В конце 2019 года в Ржеве компанией была запущена первая очередь современного комбикормового завода. На предприятии создано 90 новых рабочих мест.

Выход предприятия на проектную мощность позволит объединению увеличить общий объем производства комбикормов до 900 тыс. тонн в год. В 2019 году на территории Ржевского района были введены в эксплуатацию два свиноводческих комплекса «Агропромкомплектации» и новый элеватор. Комбикормовый завод будет обеспечивать животноводческие предприятия компании собственными гранулированными комбикормами.

Всего в настоящее время в АПК Верхневолжья реализуется и планируется к реализации 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 57 млрд рублей и созданием более 3400 рабочих мест.

В 2019 году на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК были заложены бюджетные средства в объеме порядка 1,2 млрд рублей.

Среди наиболее крупных инвестпроектов наряду с проектами «Агропромкомплектации» в Ржевском районе – строительство свиноводческого комплекса на 450 тыс. голов в год в Бежецком районе, животноводческой молочной фермы на 500 голов в Калининском районе.

В сентябре 2019 года в Правительстве Тверской области было подписано соглашение о сотрудничестве по строительству в Кашинском городском округе современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего предприятия. Это будет самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы: порядка 700 рабочих мест, 18 млрд рублей инвестиций.

В целом по итогам года государственная поддержка развития сельского хозяйства Тверской области составила около 2 млрд рублей. Ключевым направлением стала поддержка сельскохозяйственных предприятий.

С 2020 года стимулирующие субсидии будут направляться на развитие льноводства, производства молочной продукции, говядины. Также в приоритете – содействие малым формам хозяйствования. В регионе установлена 50% субсидия за счёт областного бюджета на машиностроительную продукцию для льноводства.

Субсидируется приобретение оборудования для производства и глубокой переработки молока. Для повышения темпов ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 2019 году выделено 43,8 млн рублей. При поддержке областного бюджета сельхозпроизводители региона приобрели 104 единицы техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области