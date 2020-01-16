Андрей Турчак: «Единая Россия» поставит задачи по реализации Послания Президента фракции в Госдуме

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россич» детально обсудит все положения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию на встрече с кабинетом министров на следующей неделе.

«Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения Послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи для фракции «Единой России» в Государственной Думе. Финансовому блоку Правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов», - отметил Турчак.

Он также подчеркнул, что Послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального. «Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучены Президентом», - заключил он.

15 января, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области, член Генерального совета партии «Единая Россия» Игорь Руденя.

«Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание.

Также Игорь Руденя обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым в тверском регионе будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным.