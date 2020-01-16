Более 3100 детей появились на свет в Тверском областном перинатальном центре в 2019 году

В 2019 году в Тверском областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной родился 3131 ребенок, это на 103 малыша больше, чем в 2018-м. В учреждении на свет появились 1583 мальчика и 1548 девочек, в том числе 84 двойни.

1217 младенцев стали первенцами в семье. 1146 родившихся детей – вторые, ещё 768 – третьи, четвёртые и последующие дети в семье.

Развитие демографической политики, расширение мер поддержки семей с детьми стало одной из ключевых тем Послания Федеральному Собранию Президента России Владимира Путина.

«Нам нужно не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России», – подчеркнул Владимир Путин.

«То, что обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя.

Президент предложил ряд новых мер поддержки семей. В частности, семьи, чьи доходы не превышают 2-х прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трех лет. Глава государства также поручил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Будет продолжена программа материнского капитала до 2026 года, общий размер выплаты для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Также внимание уделено обеспечению доступности жилья для молодых родителей, развитию современного и доступного образования, социальных контрактов, созданию новых школьных и дошкольных мест, поддержке педагогов и другим темам.

В тверском регионе действует система поддержки многодетных семей. Создано Министерство семейной и демографической политики региона. С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

С 2019 года в тверском регионе каждой семье, где родился ребенок, вручается подарок из 58 предметов. В том же году принято решение об освобождении многодетных семей от платы за вывоз ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области