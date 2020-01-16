В Тверской области разрабатывают новые региональные меры поддержки семей с детьми

В Тверской области формируется государственная программа «Развитие демографической и семейной политики» на 2020-2025 годы. Ее основные направления, а также новые региональные меры поддержки семей с детьми обсуждались на совещании в региональном Правительстве, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Демографическая политика определяет перспективы развития региона. Наша задача – разработать на областном уровне конкретные меры в демографии: краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного характера. При этом обеспечить сохранение наших культурных и семейных традиций, уклада жизни», – сказал Игорь Руденя.

Особое внимание, подчеркнул Губернатор, необходимо уделять многодетным семьям Тверской области с учетом положительной тенденции к их увеличению. Если в 2018-м в Верхневолжье насчитывалось 11 345 семей с тремя и более детьми, то в 2019 – почти 12 000. По сравнению с 2016 годом многодетных семей в регионе стало больше почти на 2 000.

Участники совещания представили предложения по расширению поддержки семей Верхневолжья. Это меры, направленные на помощь в жилищных вопросах, повышение доступности дополнительного образования, качества здравоохранения, обеспечение возможностей для трудоустройства, развития собственного дела и другие.

Игорь Руденя поручил областным ведомствам сформировать список конкретных предложений от каждой отрасли и представить их в Министерство демографической и семейной политики региона. Эти направления будут учтены при дальнейшем формировании государственной программы в сфере демографии.

15 января Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Одной из ключевых тем Послания стала демография, расширение поддержки семей с детьми.

В том числе семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трех лет. Глава государства также поручил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Будет продолжена программа материнского капитала до 2026 года, общий размер выплаты для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Также внимание уделено обеспечению доступности жилья для молодых родителей, развитию современного и доступного образования, социальных контрактов, созданию новых школьных и дошкольных мест, поддержке педагогов и другим темам.

На оглашении Послания присутствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Комментируя журналистам Послание главы государства, Губернатор подчеркнул: важно, что приоритетное внимание Владимир Путин уделил именно демографии.

«То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории», – сказал Игорь Руденя.

В тверском регионе действует целая система поддержки семей с детьми, стимулирования рождаемости. В настоящее время реализуется 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

С 2019 года в тверском регионе каждой семье, где родился ребенок, вручается подарок из 58 предметов. В том же году по инициативе Губернатора принято решение об освобождении многодетных семей от платы за вывоз ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области