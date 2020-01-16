В Тверской областной картинной галерее пройдёт День музейного селфи

18 января Тверская областная картинная галерея присоединится к участию в международной акции #MuseumSelfie. С 15 января интернет-пользователи всего мира публикуют селфи, сделанные в учреждениях культуры. В России проект поддержан Министерством культуры РФ.

18 января посетителей галереи приглашают сделать селфи на фоне картины или скульптуры и выложить фото в социальных сетях с хэштегами #МузейноеСелфи #ТверскаяКартиннаяГалереяСелфи #TverArtGallerySelfie.

Областная картинная галерея расположена в здании Тверского императорского дворца, также есть выставочный зал в бизнес-центре «Донской».

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища. В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей. Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации в ноябре 2017 года.

Тогда же по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области стартовал проект «Нас пригласили во дворец». Основная цель проекта – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Всего с начала реализации проекта его участниками стали около 40 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области