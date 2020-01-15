В Тверской области уже реализуется предложение Владимира Путина о бесплатном питании школьников

Предложение об организации бесплатного горячего питания школьников начальных классов, с которым 15 января выступил Президент России Владимир Путин, обращаясь с Посланием Федеральному Собранию, уже несколько лет реализуется в Тверской области.

В частности, 18 декабря 2019 года на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, одобрено решение о распределении субсидий из областного бюджета на организацию горячего питания в школах для детей из малоимущих семей. Поддержка предусмотрена 18 300 школьникам. На эти цели в 2020-2022 годах заложено по 115,6 млн рублей ежегодно.

Также Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность предоставления указанной меры школьникам, воспитывающимся в многодетных семьях.

«Сегодня наши самые главные задачи связаны с демографией. Очень важно вести системную работу в этом направлении, обеспечить заботу о детях. Особую поддержку нужно оказывать многодетным семьям», – сказал губернатор.

По инициативе Игоря Рудени в регионе введены дополнительные направления для многодетных родителей. С января 2019 года многодетные семьи Верхневолжья освобождены от платы за вывоз ТКО. Весной прошлого года было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита. В октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым. На сегодняшний день уже порядка 2,5 тыс. семьей Тверской области стали получателями набора, в который входят 58 предметов, необходимых для ухода за младенцем.

С 2020 года в Верхневолжье действуют новые формы поддержки семей с детьми. Это предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет также предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Кроме того, в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание.

Также Игорь Руденя обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым в тверском регионе будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным.