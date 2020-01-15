Татьяна Слесарева: «Решение Владимира Путина о доплатах учителям за классное руководство – очень хорошая новость»

Директор многопрофильной гимназии №12 города Твери Татьяна Слесарева прокомментировала инициативу Президента Владимира Путина ввести с 1 сентября 2020 года специальную доплату классным руководителям за счёт средств федерального бюджета. Об этом глава государства заявил 15 января в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

«Решение Владимира Путина о доплатах учителям за классное руководство – очень хорошая новость. При высоком уровне нагрузки сложно мотивировать людей брать на себя эту работу. Конечно, финансовая поддержка в размере 5 тыс. рублей в месяц из средств федерального бюджета станет для многих учителей подспорьем», – сказала Татьяна Слесарева.

Она также отметила социальную направленность Послания Президента и большое количество новых инициатив по улучшению положения семей с детьми и развитию системы здравоохранения.

Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание.

Также Игорь Руденя обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым в тверском регионе будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным