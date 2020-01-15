Андрей Соловей: «Инициативы президента Владимира Путина направлены на то, чтобы Россия была большой и успешной страной»

Генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей прокомментировал основные инициативы, которые были заявлены в Послании Президента России Владимира Путина 15 января.

«Отличительными чертами нынешнего Послания Президента Федеральному Собранию, пожалуй, можно считать его глубоко позитивный характер и то, что оно затрагивает интересы практически всех, о ком Владимир Владимирович говорит: «Россия – это мы!» Меры поддержки молодых семей и семей с детьми, создание условий для сохранения здоровья и развития технического творчества школьников и студентов, стабильные налоговые правила для промышленности и бизнеса, стимулирование инвестиций, содействие реализации крупных проектов и деловых инициатив малого и среднего бизнеса – всё это направлено на то, чтобы Россия действительно была большой и успешной страной», – сказал Андрей Соловей.

Руководитель одного из крупнейших тверских предприятий отметил, что в Послании учтены запросы рынка труда на модернизацию системы подготовки кадров для современной экономики.

«Президент особо акцентирует внимание на необходимости создания условий для того, чтобы все дети могли получить хорошее образование, в том числе и на бюджетных местах в региональных учебных заведениях, чтобы они еще в процессе обучения могли поработать на реальных предприятиях и найти интересную работу в своем же городе. Проблема рабочих и инженерных кадров, для нашего завода, как и для многих высокотехнологичных предприятий, – сегодня одна из самых острых. И в условиях спроса на инновации и цифровую трансформацию общества, о которой говорил Президент, ее актуальность будет только расти: в течение года для выполнения производственной программы нам предстоит увеличить численность работающих на Тверском вагоностроительном заводе более чем на тысячу человек», – сообщил Андрей Соловей.

Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание.

Также Игорь Руденя обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым в тверском регионе будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным