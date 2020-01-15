Герман Кичатов: «Большая часть послания Президента посвящена сбережению и приумножению народа России»

Член Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов отметил, что новые инициативы Президента Владимира Путина, представленные в Послании Федеральному Собранию 15 января, подкреплены прочным макроэкономическим фундаментом.

«Послание президента очень впечатлило! Большая и содержательная часть была посвящена нашему будущему – обеспечению сбережения и приумножения народа России. Пакет прямых мер поддержки молодых семей и материнства очень емкий. Необходимо отметить задачи на повышение реальных доходов граждан через создание эффективной экономики с темпами роста ВВП выше мировых. Этому способствует устойчивый макроэкономический фундамент. Денег в стране собрано в различных фондах достаточно, чтобы удерживать инфляцию, инвестировать в экономику и поддерживать региональные инвестиционные стимулы. Например, 2/3 выпадающих доходов регионов от применения инвестиционных налоговых вычетов будут компенсировать из федерального бюджета. Важно, что увеличится количество бюджетных мест в региональных вузах для обеспечения специалистами местной экономики и социальной сферы», – прокомментировал Герман Кичатов.

Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание.

Также Игорь Руденя обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым в тверском регионе будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным.