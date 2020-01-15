Сергей Козлов: «В Послании президент Владимир Путин говорил о том, что волнует простых людей»

Главный врач областной клинической больницы, депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей Козлов (фракция «Единая Россия») считает, что в Послании Президента Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января заявлены беспрецедентные вложения средств в человеческий капитал.

«В Послании президент Владимир Путин говорил о том, что волнует простых людей – о поддержке семей с детьми, развитии здравоохранения, образования, в целом, всей социальной сферы. Заявлены беспрецедентные вложения средств в человеческий капитал», – отметил Сергей Козлов.

По его словам, важный блок инициатив, представленных в Послании Президента, касается вопросов здравоохранения.

«Очень важно сконцентировать усилия на первичном звене – строительстве и оснащении ФАПов, подготовке специалистов и обеспечении кадрами в необходимом количестве всех учреждений здравоохранения. Особенно ценно решение главы государства об изменении порядка приема в вузы по медицинским специальностям. Нам крайне не хватало бюджетных целевых мест. Теперь по инициативе президента квоты на целевой приём по ряду специальностей будут на 70-75% формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. А по самым дефицитным направлениям ординатуры планируется установить стопроцентное целевое обучение. По сути у нас появится адекватная замена советской системе распределения молодых специалистов, которая в свое время позволяла обеспечить кадрами и городскую, и сельскую медицину», – считает Сергей Козлов.

По его словам, реализация инициатив главы государства в сфере здравоохранения должна происходить при экспертном участии профессионального медицинского сообщества, а также при партийном контроле «единороссов».

Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание.

Также Игорь Руденя обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым в тверском регионе будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным.