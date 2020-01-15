Владислав Шориков: «Система подготовки кадров в Тверской области настраивается на динамично меняющийся рынок труда»

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков считает, что Послание Федеральному собранию, с которым Президент России Владимир Путин обратился 15 января, было очень конкретным, наполненным важными инициативами.

Эксперт отметил два ключевых месседжа.

«Глава государства говорил о необходимости защищать правду о Победе в Великой Отечественной войне. Это очень важно для всей страны и для нашего региона, который испытал на себе все тяготы войны. А строительство Ржевского мемориала Советскому солдату накладывает на нас дополнительное обязательство. Считаю, что работу по увековечиванию памяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, следует вести на постоянной основе, необходимо активизировать работу по созданию Книги Памяти», – сказал Владислав Шориков.

В числе важных решений региональной власти эксперт назвал установление в Тверской области официального статуса «дети войны», а также другие инициативы губернатора Игоря Рудени в отношении этой категории. В частности, решение включить «детей войны» в перечень получателей единовременной денежной выплаты к предстоящему юбилею Победы.

Также Владислав Шориков отметил, что президент Владимир Путин в Послании уделил большое внимание вопросам кадрового обеспечения российской экономики.

«Владимир Путин отметил, что Россия способна достичь прорыва в искусственном интеллекте, цифровых технологиях. А это значит, что школа, система среднего и высшего профессионального образования должны реагировать на динамично меняющийся рынок труда. У нас в Тверской области принято решение переподчинить колледжи с 1 января 2020 года профильным министерствам для более тесной координации подготовки современных кадров. Необходимо достойно провести реформу и выйти на новый качественный уровень подготовки специалистов. Это будет способствовать росту производства, производительности труда, а также зарплат для высококвалифицированных кадров. Считаю, что это самым позитивным образом отразится и на укреплении института семьи как основы развития страны. Важно, что такие позиции обозначены в принятой во вторник госпрограмме Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды ТО на 2020-2025 годы», – отметил Владислав Шориков.

Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание.

Также Игорь Руденя обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым в тверском регионе будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным.