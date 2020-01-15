Евгений Калёкин: «Люди должны получать в ФАПах квалифицированную медицинскую помощь»

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posted by Максим Малахов on ср, 01/15/2020 - 16:42

Глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Тверской области Евгений Калёкин отметил, что Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, оглашённое 15 января, было в значительной степени посвящено внутренней повестке, вопросам социально-экономического развития страны.

«Очень важно, что глава государства начал Послание с вопросов демографии. Это важнейшая тема, которая волнует всех. Сегодня я посетил несколько тверских вузов, в которых студенты смотрели прямую с трансляцию с церемонии оглашения Послания. Особенно живо молодые люди реагировали на новые меры поддержки молодых семей и семей с детьми, о которых говорил президент», – сказал Евгений Калёкин.

Он также отметил, что Послание Президента посвящено, в том числе, созданию комфортных условий для жизни и развития детей и молодежи.

«Инициативы главы государства направлены на то, чтобы мы гордились нашими молодыми поколениями, их будущими личными успехами и достижениями во благо всей страны», – считает Евгений Калёкин.

Также эксперт сообщил о готовности регионального штаба ОНФ активно участвовать в организации общественного контроля за строительством и оснащением в регионе фельдшерско–акушерских пунктов. Напомним, с такой просьбой с ОНФ обратился в Послании Владимир Путин.

«Мы уже ведем мониторинг и будем в дальнейшем внимательно анализировать состояние сети ФАПов, реагировать на обращения жителей по этому вопросу, предлагать региональной и местной власти свои рекомендации. Владимир Путин подчеркнул, что в ФАПах люди должны получать не только направления в районную больницу, но и реальную квалифицированную медицинскую помощь. Думаю, что усилия власти под контролем общественности позволят повысить доступность и качество медицинской помощи, в том числе в отдаленных населенных пунктах», – сказал Евгений Калёкин.

Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

 «Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя, комментируя Послание.

Также Игорь Руденя обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

  «В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым в тверском регионе будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным.