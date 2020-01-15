Игорь Руденя: меры поддержки в демографии, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным – это прорыв в современной истории

Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одной из ключевых тем Послания Президента стала демография, расширение поддержки семей с детьми.

«Нам нужно не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент предложил существенно расширить меры поддержки семей Российской Федерации. В том числе семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трех лет. Глава государства также поручил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Будет продолжена программа материнского капитала до 2026 года, общий размер выплаты для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Также внимание уделено обеспечению доступности жилья для молодых родителей, развитию современного и доступного образования, социальных контрактов, созданию новых школьных и дошкольных мест, поддержке педагогов и другим темам.

Комментируя журналистам Послание главы государства, Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: важно, что приоритетное внимание Президент уделил именно поддержке семей.

«Вопрос номер один – это демография. То, что сегодня обозначил Президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», – сказал Игорь Руденя.

В тверском регионе действует целая система поддержки многодетных семей. Создано Министерство семейной и демографической политики региона. С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

С 2019 года в тверском регионе каждой семье, где родился ребенок, вручается подарок из 58 предметов. В том же году принято решение об освобождении многодетных семей от платы за вывоз ТКО.

Владимир Путин в Послании уделил внимание вопросам модернизации здравоохранения, обеспечения поддержки медиков, решению кадровых вопросов, задач по лекарственному обеспечению граждан. А также развитию волонтерства, сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, развитию культуры, обеспечению экологического баланса. Также прозвучали важные тезисы об укреплении экономики страны и регионов, стимулировании инвестиций, развитии современных производств.

Игорь Руденя обратил внимание еще на одну тему Послания Президента – расширение возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача – это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил Президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», – считает Игорь Руденя.

Губернатор также подчеркнул: по итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным, в тверском регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области