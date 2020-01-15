Игорь Руденя перед началом Послания Президента Федеральному собранию дал комментарий телеканалу «Россия 24»

За несколько минут до начала оглашения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» дал комментарий об ожиданиях, связанных с Посланием.

«Прежде всего, считаем, что необходимо подведение итогов первого года реализации национальных проектов, чтобы понять сильные и слабые стороны, скорректировать какие-то мероприятия, посмотреть, что необходимо дополнительно сделать в нормативно-правовом регулировании. Что касается 2020 года, задача № 1 – это демография. Это национальный проект, который является базовым, я думаю, для всех регионов, всей территории Российской Федерации», – отметил Игорь Руденя.

Отвечая на вопрос корреспондента Дмитрия Щугорева о текущей ситуации в Тверской области, Игорь Руденя назвал несколько приоритетов.

«Показатели мы улучшили по сравнению с предыдущим периодом. Но мы пошли путем более активной реализации. Создано Министерство демографической и семейной политики в нашем регионе, сконцентрированы лучшие кадры. Всем правительством совместно с общественностью и экспертами, на примере лучших практик выработан дополнительный комплекс мер по улучшению демографической ситуации в регионе. Далее – проект «Образование», проект «Здравоохранение». Это три основных приоритета сегодня, которые требуют особого внимания. Также развитие среднего и малого бизнеса. Это рабочие места во внебюджетной сфере, которые необходимо увеличивать. Ну и конечно, развитие инфраструктуры, что даст возможность развиваться и среднему, и малому бизнесу, и крупным предприятиям», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Также глава региона перечислил приоритетные направления деятельности Правительства Тверской области по повышению уровня жизни на селе.

«Первое направление – это инфраструктура: дороги, газификация, электрификация, жилищное строительство. Социальная инфраструктура – инновации школ, медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта. Второе – отраслевая поддержка бизнеса на селе. Это идет основным, базовым направлением. Третье направление – это вопрос демографии и возможности релокации населения, особенно молодежи, которая хочет ехать на село», – отметил Игорь Руденя, подчеркнув, что эти задачи решаются в комплексе.