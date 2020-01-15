В Тверской области стартовал прием заявок на конкурс «Я – эковолонтер!»

15 января 2020 года в Тверской области начинается прием заявок на конкурс «Я – эковолонтер!». Конкурс направлен на выявление лучших волонтерских инициатив по воспитанию ответственного отношения граждан к окружающей среде, участию в сохранении экологического баланса Верхневолжья.

«Тверская область входит в число лидеров добровольческого движения в Центральном федеральном округе. Наши волонтеры подтвердили высокий уровень подготовки при проведении масштабных мероприятий международного уровня, реализации важных социальных, экологических и патриотических проектов», – отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении жителей региона с Днем добровольца, который отмечался в декабре 2019 года.

Большое значение, по мнению главы региона, имеют инициативы добровольцев по сохранению природных ресурсов Верхневолжья. Это важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

Конкурс «Я – эковолонтер!» позволит выявить лучший опыт реализации проектов в сфере охраны природы. К участию приглашаются жители Тверской области, занимающиеся социально-экологической деятельностью. Претенденты могут выдвигаться на конкурс как самостоятельно, так и органами власти, местного самоуправления, социальными и образовательными учреждениями, общественными и коммерческими организациями.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2020 года направить в адрес организатора заявление-анкету и портфолио, отражающее основные достижения в сфере эковолонтерства. Преимуществом будет предоставление социально-экологического ролика или презентации.

Работы принимаются в электронном виде на konkurs-mpr.tver@yandex.ru (обязательно указать тему письма «ЭКО-волонтер_фамилия участника») или в Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, 97, кааб. 302.

По вопросам участия можно обращаться по телефону +7(4822)73-31-70. Контактное лицо – Елена Владимировна Соколова.

Пресс-служба Правительства Тверской области