Более 1850 многодетных семей Тверской области получили региональный материнский капитал в 2019 году

В Тверской области в 2019 году 1862 семьи получили региональный материнский капитал. На эти цели было направлено свыше 100 млн рублей. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Улучшение демографической ситуации, увеличение рождаемости – одна из ключевых задач Правительства Тверской области.

«Демография сегодня выходит на первый план. Все, что делается в Тверской области и в стране, должно вести не просто к перспективам экономического развития, но и к росту численности нашего населения», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Право на материнский «семейный» капитал за счёт областного бюджета имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года.

Средства можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке,

на обеспечение инженерными коммуникациями своих домов,

на проведение ремонта, приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля. Кроме того, региональный материнский капитал может быть направлен на покупку сельскохозяйственной техники и животных для личного подсобного хозяйства.

Реализовать средства (или часть средств) материнского регионального капитала можно по истечении одного года со дня рождения третьего или последующих детей, с появлением которых возникло право на данную меру социальной поддержки.

Размер регионального материнского капитала на детей, рожденных в 2019 году, составил 63 084 рубля. В текущем году на обеспечение этой меры поддержки заложено порядка 100 млн рублей.

В настоящее время на территории Тверской области действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми.

С октября 2019 года каждой семье Верхневолжья, в которой родился ребёнок, вручают региональный подарок из 58 предметов для новорождённых. В 2019 году его получили более 2400 семей.

Также в 2019 году Правительством региона было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита. Выплата предусмотрена семьям, которые приобрели жильё в ипотеку на территории региона, при условии, что один из супругов моложе 25 лет. С 2020 года молодые семьи при рождении второго ребенка смогут получить на погашение ипотеки 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – 500 тысяч рублей.

С 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени начали действовать новые формы поддержки семей с детьми. В их числе - предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50% его стоимости), освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил), предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

Пресс-служба Правительства Тверской области