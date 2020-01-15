Игорь Руденя поздравил сотрудников Следственного управления СК РФ по Тверской области с годовщиной основания ведомства

15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации, а также Следственного Управления Следственного комитета РФ по Тверской области. Ведомство было создано 9 лет назад, в 2011 году.

Поздравление сотрудникам и руководству регионального управления СК РФ направил Губернатор Игорь Руденя.

«Благодаря компетентности, профессионализму и ответственности сотрудников, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области успешно и системно решает задачи расследования значимых преступлений. Уверен, что и в дальнейшем сотрудники управления будут вносить важный вклад в повышение эффективности работы правоохранительной системы в нашем регионе», — отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области