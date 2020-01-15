В детском технопарке «Кванториум» в Твери пройдёт турнир «Квантошахматы»

16 февраля в детском технопарке «Кванториум» в Твери состоится турнир «Квантошахматы». Побороться за звание лучшего игрока приглашают всех желающих. Ссылка для предварительной регистрации в соревнования доступна на официальном сайте «Кванториума» https://kvantorium69.ru.

Детский технопарк «Кванториум» в Твери создан в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для почти тысячи тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», — считает Губернатор Игорь Руденя.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум». Интерактивная программа рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В 2019 году было распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы приобрели современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области