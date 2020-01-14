В Тверской области будет оборудовано более 40 мест для крещенских купаний

14 января Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области по вопросу обеспечения безопасности во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января. Участие в обсуждении приняли члены регионального Правительства, руководители силовых структур, других служб и ведомств, представители духовенства.

«Мероприятия в праздник Крещения Господня традиционно проводятся в Тверской области, ежегодно в купаниях принимают участие более 10 тысяч жителей региона. Важно обеспечить все меры безопасности в оборудованных местах», - отметил Игорь Руденя.

Всего в муниципалитетах будет доступно более 40 организованных мест для крещенских купаний. В Твери купель будет оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала. Муниципалитетам даны рекомендации по обустройству мест для купаний: с деревянными настилами, перилами, тёплыми раздевалками, местами для обогрева.

Обеспечивать безопасность людей будут сотрудники МЧС, правоохранительных органов, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества. Непосредственно в крещенскую ночь и днём 19 января на местах будут постоянно дежурить наряды полиции, спасатели и медики. Все силы и средства ведомства готовы к проведению праздника, сотрудники проинструктированы.

Главы муниципальных образований доложили о готовности к проведению праздника на местах. Особое внимание было уделено территориям с большим количеством мест для купания. Это Тверь, Калининский район, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа.

Для обеспечения безопасности будет организовано патрулирование традиционных мест проведения купаний, где в этом году они запрещены по причине отсутствия льда на водоёмах.

Пресс-служба Правительства Тверской области