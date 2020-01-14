В Тверской области в ближайшие три года планируют провести диспансеризацию 819 тысяч жителей Верхневолжья

Реализация в 2020-2022 годах территориальной программы госгарантий бесплатного оказания жителям Тверской области медицинской помощи обсуждался 14 января на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Одно из направлений программы – проведение диспансеризации населения с онкоскринингом. В 2020 году вТверской области ею планируется охватить 235 тысяч человек. Всего в ближайшие три года диспансеризацию предполагается обеспечить для 819 тысяч жителей региона – это 77% от застрахованного населения, подлежащего диспансеризации.

«Очень важно обеспечить осмотрами максимальное число наших граждан, желающих пройти диспансеризацию. Кроме того, необходимо развивать в регионе направления по проведению генетических исследований, реабилитационных мероприятий. Прошу вас представить предложения с учетом позиции главных врачей ведущих областных учреждений», – поручил Игорь Руденя руководству Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Общий объем территориальной программы госгарантий в 2020 году составляет 21,2 млрд рублей –на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2019-м. Из них 16,3 млрд рублей – средства обязательного медицинского страхования, 4,8 млрд рублей – областного бюджета.

Основные направления финансированияпрограммы (около 20 млрд рублей) – оказание амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой и паллиативной помощи гражданам, проведение диагностических исследований (КТ, МРТ и других). Кроме того, более 70,5 млн рублей планируется направить на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 62,7 млн рублей – на оснащение оборудованием, транспортом, медицинскими изделиями, 99 млн рублей – на развитие санавиации.

В 2020 году планируется увеличить количество выездов мобильных бригад врачей в муниципалитеты и обеспечить осмотр не менее 35 тысяч человек, расширить числоамбулаторных паллиативных кабинетов с 8 до 15, увеличить количество летных часов санавиации с 246,6 (в 2019-м) до 346,4, приобрести в рамках программы госгарантий 16 машин скорой помощи.

По итогам реализации территориальной программы в прошлом году было закуплено 95 единиц медицинского оборудования, отремонтировано 75 объектов здравоохранения, выполнено 209 вылетов санавиации и эвакуировано 246 пациентов. Мобильными бригадами врачей осмотрено более 31 тысячи человек.

Одна из главных задач национального проекта «Здравоохранение» – снижение в Тверской области количества сердечно-сосудистых заболеваний.

В числе ключевых мероприятий территориальной программы – создание в 2020 году второго регионального сосудистого центра в городе Ржеве. Такие филиалы предполагается создать и в других крупных городах Верхневолжья – Кимрах, Вышнем Волочке, Конаково.

Пресс-служба Правительства Тверской области