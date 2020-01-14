Игорь Руденя: ключевая цель развития экономки Тверской области — повышение качества жизни людей

14 января Губернатор Игорь Руденя провёл заседание регионального Правительства. Первым вопросом рассмотрели проект одной из ключевых государственных программ региона – «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020- 2025 годы.

«Программа является системообразующей для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Ключевые задачи — рост экономики, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса. В числе важнейших показателей — повышение качества жизни наших граждан и рост числа рабочих мест во внебюджетной сфере. Эти факторы позволят решить задачу по улучшению демографической ситуации», — сказал Игорь Руденя.

Основной ориентир в работе по разным направлениям — эффективная реализация в Тверской области национальных проектов. Кроме того, до 2024 года запланировано выполнить 12 региональных приоритетных проектов, координировать которые будет единый проектный офис.

Итогом реализации программы должно стать достижение ряда ключевых показателей. Планируется, что в 2024 году валовый региональный продукт составит свыше 592 млрд рублей (на 163 млрд рублей больше, чем в 2019-м). Инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 100 млрд рублей по сравнению с 79 млрд рублей в 2019 году. Всего в настоящее время в Тверской области реализуется более 60 инвестпроектов сроком до 2028 года и созданием свыше 17 тысяч новых рабочих мест.

Предполагается обеспечить рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,2 тысячи — до 52,2 тысячи человек, а также трудоустроенных в малом бизнесе граждан на 34 тысячи – до 211 тысяч. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте должна вырасти почти до 35% в 2024 году по сравнению с 30% в 2019-м.

Среди новых мер поддержки бизнеса, предложенных в программе — проведение мониторинга эффективности системы налогообложения и действующих налоговых льгот. Большой объём работы запланирован в сфере индустриальных парков, на эти цели заложено более 790 млн рублей. В 2020-2021 годах будут построены сети водоснабжения и водоотведения парка «Боровлёво-3» под Тверью, обеспечено газоснабжение площадки. Начата подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс» в Калининском районе. В рамках промышленного парка «КСК» будет обеспечен льготный доступ малого бизнеса к производственным площадям.

Порядка 118 млн рублей регион направит на развитие инфраструктуры на монотерриториях. Основную часть финансирования обеспечит фонд МОНОГОРОДА.РФ. В настоящее время в высокой готовности находится совместный проект по созданию в Кувшиново современного тепличного комплекса. Общий объём инвестиций в проект составит около 4,6 млрд рублей.

В 2020 году начала действовать ещё одна новая мера поддержки — «промышленная ипотека» — предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей.

Региональный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства планирует увеличить число предоставленных займов с 325 в 2020-м до 502 в 2025 году. Объём поручительств также будет увеличен, что позволит привлечь в экономику региона более 5,5 млрд рублей в 2025 году. В 2020-м показатель ожидается на уровне 912 млн рублей.

Большое внимание в программе уделено проектам по развитию городской среды. В частности, это реновация комплекса «Морозовский городок», создание кластера инновационного транспортного машиностроения, реализация проекта «Тверь Экспо». Для развития экономики малых городов региона будет создан специальный центр.

По итогам обсуждения программы Игорь Руденя дал ряд поручений. В частности, по развитию системы профобразования в соответствии с задачами региональной экономики, поддержке научной деятельности, социального предпринимательства.

Пресс-служба Правительства Тверской области