Тысячи жителей Верхневолжья услышат песни Победы в исполнении ветеранских хоров

14 января в Верхневолжье стартует областной фестиваль-конкурс хоров ветеранов (пенсионеров), ветеранов войны и труда Тверской области «Песня – символ нашей Победы!». Событие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2020-ый объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. 10 января на площадке новой школы в «Брусилово» Твери дан старт Году памяти и славы в Верхневолжье. В мероприятии приняли участие Министр просвещения РФ Ольга Васильева, Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почетным гостем стал участник Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич.

«Мы гордимся, что на тверской земле были сделаны важные, решающие шаги на пути к Великой Победе, – подчеркнул Игорь Руденя. – Освобождение в декабре 1941 года первого крупного города Калинина укрепило веру нашего народа в Победу. Мы никогда не забудем о боях на Ржевско-Вяземском направлении. В память о подвиге дедов и прадедов под Ржевом создаётся самый масштабный в России и в Европе мемориал Советскому солдату».

Фестиваль-конкурс «Песня – символ нашей Победы!» объединит ветеранов Великой Отечественной войны Верхневолжья, тружеников тыла, ветеранов труда и боевых действий. Проект направлен на духовно-нравственного воспитание граждан и подрастающего поколения. Песни Победы услышат тысячи зрителей в муниципальных образованиях региона.

Старт конкурсу будет дан сегодня, 14 января, в Тверском областном Доме народного творчества. Межмуниципальные этапы фестиваля пройдут 24 января в Белом, 28 января – в Бологое, 4 февраля – в Кувшиново, 11 февраля – в Красном Холме.

Завершится фестиваль-конкурс гала-концертом 2 апреля в тверском Дворце культуры «Химволокно».

В преддверии 75-летия Победы в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени принят ряд решений по дополнительной поддержке ветеранов.

Увеличен размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

По инициативе Игоря Рудени в число получателей единовременной выплаты включены новые категории граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек.

В рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов в 2019 году помощь оказана 41 ветерану. В декабре 2019 года дополнительно были выделены средства на обеспечение жильем ещё 12 ветеранов. Также предоставляются денежные выплаты на газификацию домов и квартир, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги.

С 2018 года в регионе введена компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения или гибели родителей.

Одним из ключевых событий Года памяти и славы станет открытие в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.

25-метровую бронзовую скульптуру мемориала весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме возле деревни Хорошево. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области.