Стоимость льготного проезда при переходе на новую модель пассажирских перевозок останется без изменений

Стоимость льготного проезда в автомобильном пассажирском транспорте общего пользования на территории Твери и Калининского района сохранится на прежнем уровне и составит 302 рубля в месяц.

Новая модель пассажирских перевозок будет внедрена с 3 февраля 2020 года. В течение первого, переходного месяца для льготных категорий граждан будет действовать привычный единый социальный проездной билет (ЕСПБ). С 1 марта порядок предоставления льготы изменится: проезд будет предоставляться по электронной социальной карте жителя Тверской области либо по электронной бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир». При этом стоимость останется прежней – 302 рубля в месяц.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Социальную карту жителя Тверской области можно бесплатно получить в любом офисе ПАО «Сбербанк России» на основании заявления и паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность. Карта выдается в течение 10 дней с даты приема заявления. Для реализации права на льготный проезд и регистрации социальной или банковской карты в автоматизированной системе учета поездок необходимо посетить центр социальной поддержки населения по месту жительства – для жителей города Твери по адресу: Тверь, ул. Склизкова, д.48, кабинеты 110,111, 112, 114, 218, 222, 224, 304; для жителей Калининского района по адресу: Тверь, наб. р. Лазури, д.3, кабинеты 9,11,12.

Возможность льготного проезда на всех маршрутах общественного транспорта – одно из преимуществ новой модели пассажирских перевозок. Этим правом могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены их семей; инвалиды и ветераны боевых действий; военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении обязанностей военной службы и члены их семей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; инвалиды I, II, III группы, лица, сопровождающие инвалида 1 группы; дети-инвалиды, один из родителей ребенка-инвалида; ветераны труда, ветераны труда Тверской области, труженики тыла; реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий; почетные доноры России, почетные доноры СССР; граждане, пострадавшие от воздействия радиации, а также «дети войны» – граждане, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года.

Новый транспорт экологического стандарта «Евро-5» будет низкопольным, оснащенным современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленным в едином стиле. Автобусы будут работать на маршрутах с 5 до 24 часов. Интервалы движения составят в среднем 4 минуты, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.

Пресс-служба Правительства Тверской области