Подготовку к празднованию 75-летия Победы в Твери и Ржеве обсудили в региональном Правительстве

13 января Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. Центрами торжеств 9 мая станут Города воинской славы Тверь и Ржев, а также площадка Ржевского мемориала Советскому солдату.

По мнению Игоря Рудени, освобождение первого областного центра – города Калинина, Ржевская битва — в числе важнейших событий истории Великой Победы. Главная задача – обеспечить проведение торжеств 9 мая на самом высоком уровне.

«На заседании Российского организационного комитета «Победа» Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям осознать свою сопричастность Родине, великим делам предков, ответственность за будущее России. Именно это должно стать главным духовным смыслом Года памяти и славы», — отметил Игорь Руденя.

Торжества 9 мая откроет церемония возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. В этот же день рядом с монументом состоится закрытие Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая ежегодно проходит в Ржевском районе.

В Твери традиционно состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы», Обелиску Победы и Вечному огню. Торжественным маршем пройдут войска Тверского территориального гарнизона. В это же время в Ржеве пройдут церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советским воинам, к Обелиску советским воинам, прохождение войск Ржевского гарнизона.

Будет организована прямая трансляция ключевых мероприятий, при этом время их проведения будет спланировано так, что жители региона смогут увидеть и Парад Победы в Москве, и основные торжества в Твери и Ржеве. Увидеть трансляцию можно будет в телеэфире, интернете и на больших экранах, установленных в Твери и Ржеве.

Традиционно в одно и то же время – в 15:00 в Твери, Ржеве и других муниципалитетах пройдёт шествие «Бессмертного полка». В 19:00 будет объявлена Всероссийская минута молчания. В 22:00 в Твери и Ржеве торжества завершит праздничный салют.

Регион по традиции присоединится к федеральным и международным проектам «Георгиевская ленточка», «Улицы Героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам», пройдут многочисленные концертные программы и другие события.

Особое внимание на совещании Игорь Руденя обратил на поддержку ветеранов. В частности, шла речь об обеспечении бесплатного проезда к местам проведения праздничных мероприятий.

К 9 мая всем ветеранам будет вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также предоставлена региональная денежная выплата.

Размер выплаты для ветеранов в 2020 году по инициативе Игоря Рудени увеличен более чем в два раза — с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

В этом году выплату впервые получат более 100 тысяч жителей Верхневолжья, ранее не получавших данной поддержки. Это труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области