Министр спорта РФ Павел Колобков поблагодарил Губернатора Игоря Руденю за поддержку адаптивного спорта в Тверской области

Министр спорта России Павел Колобков поблагодарил Губернатора Тверской области Игоря Руденю за поддержку в регионе адаптивной физической культуры и спорта.

«Благодарю за внимание, которое Вы уделяете развитию адаптивной физической культуры и спорта, а также оказанную помощь при подготовке спортсменов», — говорится в официальном письме от Павла Колобкова.

В конце декабря 2019 года хоккеисты из Тверской области в составе сборной России завоевали бронзу XIX зимних Сурдлимпийских игр.

Игры прошли 12-21 декабря в Италии, в регионе Вальтеллина-Валькьявенна.

«Это выдающееся достижение для всего тверского адаптивного спорта. Уверен, что успех наших хоккеистов на международной арене станет важным стимулом для вовлечения в занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья», - отметил Игорь Руденя в поздравлении спортсменам.

Честь страны отстаивали 7 тверских спортсменов, которые занимаются в спортивно-адаптивной школе под руководством Заслуженного тренера России Александра Ершова. Это Аким Калинин, Никита Камкин, Вадим Мазурский, Виталий Мохов, Андрей Роденков, Александр Соловьев, Михаил Фетисов.

Сборная команда России одержала убедительную победу над сборной командой Финляндии со счетом 5:1. По итогам соревнований Россия заняла 3 место из 5 команд-участниц.

Всего в Сурдлимпийских играх приняли участие 506 спортсменов из 33 стран. Вклад тверских хоккеистов позволил сборной России в общекомандном зачёте завоевать первое место, получив в общей сложности 50 медалей.

Пресс-служба Правительства Тверской области