Фонд «Петербургская политика» назвал ключевые позитивные события в Тверской области за декабрь 2019 года

В мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за декабрь 2019 года вошли новости инвестиционной политики тверского региона и законодательные новации в сфере поддержки многодетных семей. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

В числе важнейших событий, отмеченных фондом, – подписание соглашения о финансировании сделки на поставку российско-венгерским консорциумом «Трансмашхолдинг-Венгрия КФТ» 1300 пассажирских вагонов Египетским национальным железным дорогам. Одним из основных исполнителей контракта стоимостью более 1 млрд евро станет Тверской вагоностроительный завод.

«Модернизация и расширение производственных мощностей, внедрение передовых технологий позволяют нашим предприятиям выпускать виды техники и оборудования, пользующиеся спросом как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Уверен, что предприятия Тверской области внесут достойный вклад в решение общенациональных задач по увеличению экспорта, повышению конкурентоспособности отечественной экономики и созданию высокотехнологичных рабочих мест», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Еще одной позитивной новостью декабря стал запуск первой очереди современного комбикормового завода ГК «Агропромкомплектация» в Ржеве. Это один из крупнейших инвестпроектов в АПК, которые в настоящее время реализуются в Тверской области. На предприятии создано 90 новых рабочих мест. Выход предприятия на проектную мощность позволит объединению увеличить общий объем производства комбикормов до 900 тыс. тонн в год.

Кроме того, в декабре по инициативе губернатора Игоря Рудени увеличена господдержка предприятий, реализующих инвестиционные проекты, и крестьянских фермерских хозяйств. Принято решение дополнительно направить почти 21,9 млн руб. на возмещение затрат по приобретению племенного молодняка. Почти на 3,9 млн руб. возросла грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Также на 11,4 млн руб. увеличен объём средств, предусмотренных на предоставление грантов «Агростартап» крестьянским фермерским хозяйствам. Кроме того, увеличены ставки субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства с 4910 до 5960 руб. на 1 гектар, возросла субсидия на возмещение произведенных затрат по содержанию маточного племенного поголовья сельхозживотных за 1 условную голову с 306,88 до 541,82 руб. в месяц. В большую сторону изменены субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

В числе позитивных событий в социальной сфере фонд «Петербургская политика» отметил принятие областным парламентом закона о мерах поддержки многодетных семей. Документ разработан по инициативе губернатора Игоря Рудени. Новые меры введены с 2020 года. В частности, многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет. Также многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил). Для матерей из многодетных семей предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.