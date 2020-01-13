В Тверской области более 2400 семей получили в 2019 году региональный подарок для новорожденных

В Тверской области подвели итоги предоставления в 2019 году семьям, где родился ребенок, подарков для новорожденных. Эта мера социальной поддержки действует в Верхневолжье с 1 октября прошлого года. Она введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени и реализуется в рамках национального проекта «Демография». За 3 месяца региональный подарок вручен 2431 семье.

«Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе. Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве», – считает Игорь Руденя.

10 января региональный подарок для новорожденных оценила Министр просвещения РФ Ольга Васильева, которая находилась с рабочей поездкой в Твери и Тверской области.

«Здесь, в Тверской области, я вижу реальное претворение национальных проектов в жизнь», – сказала Ольга Васильева.

Подарок, в который входит 58 предметов, предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. В набор входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за малышом. Комплект сформирован с учетом мнения жителей Верхневолжья по результатам проведенных опросов. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

Своим мнением о региональном подарке для новорождённых жители региона могут поделиться, пройдя интернет-опрос по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zKZSyzsGAQGhXc7yzrU1jA5VQhHA63yVXQXM_bOrX_4F1g/viewform.

На обеспечение новой меры социальной поддержки из областного бюджета в 2019 году было выделено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

С 2020 года в Тверской области начал действовать целый ряд новых мер социальной помощи семьям с детьми.

Многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет. Также многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил). Для матерей из многодетных семей предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. В 2019 году на эти цели было направлено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области