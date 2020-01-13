Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» в связи с визитом в Тверскую область министра просвещения РФ Ольги Васильевой

Участие губернатора Игоря Рудени в рабочей поездке министра просвещения РФ Ольги Васильевой в Тверскую область вошло в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 10 января руководитель Министерства просвещения России Ольга Васильева совершила рабочую поездку в тверской регион. Министр и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили детский сад № 2 в Старице. Учреждение открыто в рамках национального проекта «Демография» и рассчитано на 150 мест.

«Построено современное здание, это совершенно другое пространство, оборудование, технологии. Здесь, в Тверской области, я вижу реальное претворение национальных проектов в жизнь», – сказала Ольга Васильева.

«Самый главный показатель для нас - это то, что после того, как мы открываем новые современные школы и детские сады в муниципалитетах, там появляется молодёжь, создаются рабочие места. Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе», – отметил Игорь Руденя.

Также Ольга Васильева и Игорь Руденя посетили школу в деревне Степурино Старицкого района, которая была открыта в 2018 году. Строительство учреждения началось в 2009 году, и было возобновлено по инициативе главы региона в 2017-м. В Твери министр и губернатор осмотрели новую школу (Центр образования имени А. Атрощанка) в микрорайоне «Брусилово», которая построена в рамках национального проекта «Образование».

«Благодаря национальным проектам у нас появилась возможность каждый год открывать несколько объектов школьного и дошкольного образования. Планируем в ближайшие несколько лет построить еще ряд школ», – сказал Игорь Руденя.

В ходе посещения Центра образования имени А. Атрощанка в «Брусилово» Ольга Васильева и Игорь Руденя обсудили актуальные вопросы развития образования с родителями учеников тверских школ, педагогами, представителями областного института усовершенствования учителей.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.