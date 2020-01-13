В Тверской области в 2020 году увеличена поддержка ветеранов войны и тружеников тыла

В Год памяти и славы, приуроченный к 75-летию Великой Победы, Верхневолжье уделяет особое внимание представителям военного поколения

Напомним, по инициативе губернатора Игоря Рудени принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Также по поручению главы региона прорабатывается вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

«Это скромный подарок. Сумма небольшая по сравнению с тем, какой вклад внесли ветераны Великой Отечественной войны в нашу жизнь», – отметил Игорь Руденя.

Ранее по инициативе губернатора было принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла (сегодня в Тверской области их свыше 11 тысяч человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны (свыше 2400 человек), а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году (самая многочисленная категория – свыше 91 тысячи 600 человек). В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек.

Накануне Нового года губернатор Игорь Руденя в Правительстве Тверской области провёл традиционную предновогоднюю встречу с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Нам очень важно, что вы у нас есть. Дорого и ценно и то, что вы делаете по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Поверьте, мы стараемся быть достойными продолжателями ваших дел», – обратился к ветеранам Игорь Руденя.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием станет торжественная церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Также разговор шел о сохранении в Верхневолжье воинских захоронений, монументов, которые уже установлены. Как отметил Игорь Руденя, этому вопросу в настоящее время уделяется пристальное внимание. Губернатор рассказал ветеранам, что в регионе стартовал проект по созданию 3D-моделей каждой скульптуры, которые позволят восстановить все памятники, посвящённые войне, из современных долговечных материалов. Среди других тем встречи – медицинское обслуживание ветеранов, вопросы демографии, благоустройство городов и районов, развитие инфраструктуры. Также поднимался вопрос транспортного обслуживания. Игорь Руденя поручил министру социальной защиты населения проработать дополнительные льготы для этой категории граждан.

На итоговом совещании с руководителями муниципальных образований в конце декабря 2019 года губернатор Игорь Руденя обратился с просьбой к главам уделить самое пристальное внимание участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.